Иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины Федор Лапий объяснил, почему образовываются тромбозы и кто входит в зону риска. Его процитировала пресс-служба Минздрава страны в Facebook 18 мая

В Британии почти у 200 человек появились тромбы после прививки AstraZeneca © REUTERS, Yves Herman

«Это вопрос, требующий изучения. Это не установленный диагноз, нет четко установленной причинно-следственной связи», — отметил Лапий.

При этом он обратил внимание, что после прививки от коронавируса у некоторых людей выявляют тромбоз. Со слов эксперта, до сих пор не подтверждено, связано ли это с вакцинацией.

В целом же, по данным эксперта, на фоне пандемии риски образования тромбозов растут, и это четко доказано. Так, на протяжении года были проанализированы и выявлены причинно-следственные связи возникновения тромбозов с бессимптомным течением заболевания COVID-19.