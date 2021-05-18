По словам иммунолога, факторами риска возникновения тромбозов являются: курение, оральные контрацептивы, беременность, роды и малоподвижный образ жизни.
«Это вопрос, требующий изучения. Это не установленный диагноз, нет четко установленной причинно-следственной связи», — отметил Лапий.
При этом он обратил внимание, что после прививки от коронавируса у некоторых людей выявляют тромбоз. Со слов эксперта, до сих пор не подтверждено, связано ли это с вакцинацией.
В целом же, по данным эксперта, на фоне пандемии риски образования тромбозов растут, и это четко доказано. Так, на протяжении года были проанализированы и выявлены причинно-следственные связи возникновения тромбозов с бессимптомным течением заболевания COVID-19.