Речь депутатов и чиновников в Харьковском горсовете теперь будет контролироваться из-за выступлений председателя ОГА Айны Тимчук на русском языке, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook

«Если мы в течение года увидим нарушения со стороны этой чиновницы, то будем не только требовать выполнения законодательства, но и ставить вопрос о соответствии занимаемой должности», — сказал Креминь.

Лесик рассказал, как Харьков выживает под украинским гнетом © paul-itk.livejournal.com

Ранее сообщалось о письмах с жалобами общественной организации «Світанок» о выступлениях Тимчук на совете ректоров Харьковской области, на котором она говорила на русском языке.