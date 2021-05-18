«Если мы в течение года увидим нарушения со стороны этой чиновницы, то будем не только требовать выполнения законодательства, но и ставить вопрос о соответствии занимаемой должности», — сказал Креминь.
Креминь также подчеркнул, что для проверки устранения нарушений теперь будет создано управление, в состав которого входят квалифицированные специалисты.
Ранее сообщалось о письмах с жалобами общественной организации «Світанок» о выступлениях Тимчук на совете ректоров Харьковской области, на котором она говорила на русском языке.