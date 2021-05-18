Владелица квартиры в доме, где также живет мэр Киева Виталий Кличко, считает, что спецслужбы хотят украсть ее дорогие вещи, которые она выставила на аукцион. Об этом 18 мая сообщают украинские «Вести»

«Женщина рассказала, что является владелицей квартиры, но сейчас не живет в ней. Саму квартиру арендует ее бывший муж, адвокат. По утверждению владелицы, ее пытаются обокрасть под видом обысков. Дело в том, что она решила продать свой антиквариат», — говорится в сообщении.

Мэр с амбициями президента: Виталий Кличко пошел в атаку © Facebook, Віталій Кличко

Женщина утверждает, что у ее бывшего мужа в телефоне стояло прослушивающее устройство. По ее предположению, так о дорогих вещах узнали в спецслужбе. Утром украинские СМИ сообщили, что правоохранители в экипировке пришли с обысками в дом мэра Виталия Кличко. Позже выяснилось, что обыск ведется на два этажа ниже. Однако Кличко заявил, что его камера видеонаблюдения зафиксировала силовиков возле его двери. Поэтому мэр выразил сомнение, что силовики пришли в дом исключительно по другим делам.

Ранее Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в «Киевавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.