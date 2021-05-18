Гендиректор агропредприятия «Земля и воля», герой Украины Леонид Яковишин построил собственный мавзолей в Черниговской области, потратив на это $3 млн, сообщил Союз православных журналистов 18 мая

«Проект мавзолея полностью моя задумка», — уточнил Леонид.

При этом архитектурное решение усыпальницы он позаимствовал у мавзолея Наполеона Бонапарта. Витражи с евангельскими сюжетами — точная копия германских из храма XV века.

Мавзолей Котовского: снести или спасти © slovo.msk.ru

В центре — двадцатитрехтонный саркофаг, обошедшийся в $150 тыс. Крышка из красного гранита весом в две с половиной тонны.

После смерти он намерен сделать мавзолей открытым для посетителей каждый день с 10 до 17 часов, пока же сдает помещение в аренду по $500 в сутки.

В своих интервью Яковишин говорит, что не принял отделение Украины от Советского Союза, когда разрушались производственные и общественные связи между республиками.

«В гробу я видел такую независимость», — заявил он (на видео ниже — примерно 43-я минута).

Поэтому он никогда не носит наградной знак Героя Украины, полученный в 2004 году. Да и США ему не слишком нравятся.

«Если бы мне кто предложил $1 млрд и уехать в Соединенные Штаты, я бы ему ответил: пошел ты на х…», — сказал Яковишин в другом интервью (56-я секунда на видео ниже).

С 1970 года он возглавлял Бобровицкий совхоз-техникум, был награжден советским орденом Знак Почета.

После распада СССР успел побывать депутатом Верховной Рады первого созыва, а с 1995 года стал генеральным директором товарищества «Земля и воля» в г. Бобровица Черниговской области.