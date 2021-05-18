По словам боксера, драка была летом прошлого года, когда он подвергся нападению «дядьков из села».
«Их было восьмеро, нас было двое. Пришлось их всех угадать, раздать лещей по чуть-чуть», — сказал Беринчик.
Боксер рассказал, что обидчики были наказаны за то, что начали его задевать. Также он подчеркнул, что эти жулики сидели на лавочках, пили пиво и ели семечки, а после того, как они узнали, с кем дрались, начали «гордо пить».
Ранее Денис Беринчик вызвал на следующий поединок ирландского бойца Артема Лобова по прозвищу Российский молот, однако в результате травмы украинского боксера бой был перенесен.