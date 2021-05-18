Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик рассказал о последней драке, которая прошла на улице с его участием, сообщил на днях «Укрспорт»

По словам боксера, драка была летом прошлого года, когда он подвергся нападению «дядьков из села».

«Их было восьмеро, нас было двое. Пришлось их всех угадать, раздать лещей по чуть-чуть», — сказал Беринчик.

Не из-за денег. Кличко объяснил, зачем возвращается в бокс © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ранее Денис Беринчик вызвал на следующий поединок ирландского бойца Артема Лобова по прозвищу Российский молот, однако в результате травмы украинского боксера бой был перенесен.