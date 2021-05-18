Патрульный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Trent прибыл в Одессу в ответ на эскалацию напряженности в Азово-черноморском регионе. Об этом 18 мая сообщает местное издание «Думская»

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По предварительной информации, он пробудет в Одессе до 4 июня.

Сообщается, что HMS Trent относится к типу River II и является одним из новейших кораблей британского флота, который был введен в состав ВМС в августе 2020 года.

Его вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ПВО Mark 44 Bushmaster II, двух 7,62-мм пулеметов и пары «Миниганов».

С апреля 2021 года патрульный корабль базируется в британском порту Гибралтар и выполняет задания в Средиземном море и Гвинейском заливе. Основное назначение корабля — борьба с терроризмом, пиратством и операции по предотвращению контрабанды.