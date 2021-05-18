«Британский патрульный корабль HMS Trent P224 сегодня утром прибыл в одесский порт… В 10:30 он пришвартовался к 15 причалу гавани. Корабль вошел в Черное море днем 16 мая в ответ на эскалацию напряженности в Азово-черноморском регионе», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, он пробудет в Одессе до 4 июня.
Сообщается, что HMS Trent относится к типу River II и является одним из новейших кораблей британского флота, который был введен в состав ВМС в августе 2020 года.
Его вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ПВО Mark 44 Bushmaster II, двух 7,62-мм пулеметов и пары «Миниганов».
С апреля 2021 года патрульный корабль базируется в британском порту Гибралтар и выполняет задания в Средиземном море и Гвинейском заливе. Основное назначение корабля — борьба с терроризмом, пиратством и операции по предотвращению контрабанды.