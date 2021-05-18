Член депутатской группы «За будущее» в Верховной Раде Игорь Гузь инициирует возвращение исторического названия городу Владимир-Волынский на северо-западе Украины. Свои планы он озвучил 17 мая в Facebook

Слуга народа предложил переименовать Россию © Facebook, Никита Потураев

Депутат отметил, что еще во времена Российской империи городу добавили название и он стал Владимир-Волынским.

Гузь сообщил, что оформил официальное обращение к руководству города и депутатскому корпусу с просьбой поддержать его позицию. В дальнейшем, по его словам, он обратится к депутатам Волынского областного совета, чтобы они поддержали переименование города, и осенью Рада переименовала город.

Город Владимир над рекой Луг был основан в конце Х века и в XI-XII вв. был одним из крупнейших городов Киевской Руси наряду с Киевом, Черниговом и Переяславом. Слово «Волынский» к его названию добавили после раздела Польши в 1795 году. Тогда город вошел в состав Российской империи. Чтобы отличать от российского Владимира на Клязьме (ныне областной центр Владимирской области РФ), его переименовали во Владимир-Волынский.