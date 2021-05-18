Офис генерального прокурора Украины подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ведомства в комментарии Интерфакс-Украина

«Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн», — говорится в сообщении.

Также во вторник апелляцию на решение суда подали адвокаты депутата.

На прошлой неделе, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

На следующий день после обысков Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.