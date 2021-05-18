Украинская Кардашьян, модель из Киева Алена Омович поделилась с подписчиками новым фото, впервые пошутив над своей внешностью. Соответствующий пост она разместила в Instagram 17 мая

Украинский город облюбовали огромные пауки © pixabay

«Сделала красивое фото до того, как карета (то есть я) превратилась в тыкву», — прокомментировала фото сама блогерша.

«Хоть бы одна мысля была в глазах, кукла надутая», «Лифчик купи себе», «Да сколько ж можно-то уже фотошопить», «Опять фотошоп», — отреагировали подписчики.

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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвище «украинская Кардашьян». Часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном». Однако при всем обилии критики у столичной звезды 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.