На снимке Омович сидит в салоне автомобиля в белом платье, подчеркивающем большую грудь и очень тонкую талию.
«Сделала красивое фото до того, как карета (то есть я) превратилась в тыкву», — прокомментировала фото сама блогерша.
«Хоть бы одна мысля была в глазах, кукла надутая», «Лифчик купи себе», «Да сколько ж можно-то уже фотошопить», «Опять фотошоп», — отреагировали подписчики.
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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвище «украинская Кардашьян». Часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном». Однако при всем обилии критики у столичной звезды 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.