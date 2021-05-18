«Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост», — написал он.
Неделю назад, 11 мая СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015 году вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.
На следующий день Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.
Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.