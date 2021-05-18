Адвокаты депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, которого заключили под круглосуточный домашний арест по обвинению в госизмене, подали апелляцию на решение Печерского райсуда о мере пресечения. Об этом 18 мая написал его коллега по парламенту Ренат Кузьмин в Facebook

Дело Медведчука: Подобного в Европе не было с прихода к власти нацистов в Германии, но ЕС молчит © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Неделю назад, 11 мая СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

На следующий день Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.