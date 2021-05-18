Участник третьего сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы» Николай Мигаль поделился рецептом итальянского соуса с украинским налетом – песто из черемши. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram

«Уже заканчивается сезон черемши! Поэтому быстренько все на рынок или на грядки и делайте этот соус. К запеченной картошечке с беконом то, что надо», — написал Мигаль.

Для приготовления понадобятся:

- черемша — 80 г

- пармезан — 10 г

- чеснок — 1 зубчик

- орехи — 20 г

- масло — 80 г

- соль и перец.

От черемши необходимо отрезать стебельки — их можно высушить или положить в суп или бульон. Листья нарезать и положить в ступку или чашу блендера. Добавить орехи, чеснок и тертый пармезан. Ингредиенты необходимо смешать в ступке либо блендером. При использовании блендера масло можно добавить сразу, в ступку же залить после того, как перетерли все составляющие в пюре. Добавить соль и перец. В заключение тщательно перемешиваем.

Шоу «МастерШеф. Профессионалы» выходит на телеканале СТБ. Последний выпуск вышел в эфир 15 мая — кулинарную гонку покинул Леонид Малюга.