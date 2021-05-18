«Уже заканчивается сезон черемши! Поэтому быстренько все на рынок или на грядки и делайте этот соус. К запеченной картошечке с беконом то, что надо», — написал Мигаль.
Он также отметил, что соус можно заморозить в герметичной упаковке.
Для приготовления понадобятся:
- черемша — 80 г
- пармезан — 10 г
- чеснок — 1 зубчик
- орехи — 20 г
- масло — 80 г
- соль и перец.
От черемши необходимо отрезать стебельки — их можно высушить или положить в суп или бульон. Листья нарезать и положить в ступку или чашу блендера. Добавить орехи, чеснок и тертый пармезан. Ингредиенты необходимо смешать в ступке либо блендером. При использовании блендера масло можно добавить сразу, в ступку же залить после того, как перетерли все составляющие в пюре. Добавить соль и перец. В заключение тщательно перемешиваем.
Шоу «МастерШеф. Профессионалы» выходит на телеканале СТБ. Последний выпуск вышел в эфир 15 мая — кулинарную гонку покинул Леонид Малюга.