Если кажется, что кожа лица выглядит уставшей, возможно, дело не в недостаточном уходе, а в ряде безобидных на первый взгляд привычек, которые оставляют на коже глубокие следы на всю жизнь. Чего не следует делать, чтобы сохранить тонус кожи, рассказало украинское издание «Главред» 18 мая

Ученые выяснили, что помогает долго жить © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк Хмурить брови

Постоянно нахмуренные брови не только делают лицо сердитым, но и способствуют скорейшему появлению морщин. Со временем кожа лица становится более сухой и менее эластичной, и на ней проявляются часто повторяющиеся движения, например межбровные морщины.

Пренебрегать солнцезащитными очками

Яркий свет заставляет различные мышцы лица сокращаться. Кроме того, когда светит солнце, человек непроизвольно начинаете хмуриться и прищуривать взгляд. Это приводит к тому, что уже в 30 лет на лице появляются заметные морщины и гусиные лапки.

Спать на боку или животе

Во время сна на боку или животе та сторона лица, которая касается подушки, нагружена сильнее, чем другая. Это приводит к тому, что в будущем лицо становится заметно асимметричным. Идеальный вариант — сон на спине.

Подпирать лицо рукой

В этом случае лицо также подвержено ненужному давлению, что опять-таки способствует развитию асимметрии.

Зажимать телефон между лицом и плечом

Это плохая привычка, которая снова ведет к асимметрии, особенно если регулярно использовать для поддержки телефона одну и ту же половину лица.