Хмурить брови
Постоянно нахмуренные брови не только делают лицо сердитым, но и способствуют скорейшему появлению морщин. Со временем кожа лица становится более сухой и менее эластичной, и на ней проявляются часто повторяющиеся движения, например межбровные морщины.
Пренебрегать солнцезащитными очками
Яркий свет заставляет различные мышцы лица сокращаться. Кроме того, когда светит солнце, человек непроизвольно начинаете хмуриться и прищуривать взгляд. Это приводит к тому, что уже в 30 лет на лице появляются заметные морщины и гусиные лапки.
Спать на боку или животе
Во время сна на боку или животе та сторона лица, которая касается подушки, нагружена сильнее, чем другая. Это приводит к тому, что в будущем лицо становится заметно асимметричным. Идеальный вариант — сон на спине.
Подпирать лицо рукой
В этом случае лицо также подвержено ненужному давлению, что опять-таки способствует развитию асимметрии.
Зажимать телефон между лицом и плечом
Это плохая привычка, которая снова ведет к асимметрии, особенно если регулярно использовать для поддержки телефона одну и ту же половину лица.