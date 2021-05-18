В селе Солонка Львовской области учительница информатики с сорокалетним стажем заставила семиклассника съесть бумажный самолетик и угрожала отрезать ребенку палец из-за отсутствия ручки. Об этом рассказывается в сюжете ТСН от 17 мая

На Украине пьяная учительница зверски наказала школьника © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Некоторые дети смеялись над инцидентом, а школьница Анна Драпинская очень испугалась и рассказала матери о том, что произошло на уроке. В свою очередь, женщина написала об этом в школьном чате.

По словам детей, это не первый подобный инцидент — педагог и раньше их обзывала и проклинала.

«Учительница пошла в свою каптерку, возвращается с ножом, замахнулась, но палец не травмировала. Она, бывало, нас обзывала: там скотина, проклинала нас, но то что с ножом — это первый раз», — рассказала Анна.

Учительница информатики забирает у учеников мобильные телефоны, поэтому они не могли сделать ни фото, ни видео произошедшего.

По словам родителей Владислава, инцидент в школе пытались скрыть. Классная руководительница несколько дней не отвечала на телефонные звонки. Дирекция тоже молчала до приезда журналистов.

«Если вина учительницы будет доказана, ее привлекут к административной ответственности. Буллинг предусматривает штраф от 850 до 1,7 тыс. гривен (2274-4548 рублей. — Ред.) или общественные работы», — сообщил полицейский офицер общины Роман Таратула.

Сама учительница информатики Надежда Богдановна сказала, что это была такая шутка. Перед родителями Владислава женщина извинилась и признала, что поступила неправильно, а оправдалась тем, что «дети сейчас неуправляемые».

«Я хочу извиниться, жалею на самом деле за тот инцидент. Пусть мне Бог простит, но это была спланированная провокация, класс немножечко такой проблемный», — сказала педагог.

В 2019 году Верховная Рада одобрила законопроект о борьбе с буллингом — агрессорам и не уделяющим внимания проблеме учителям отныне грозят штрафы от 850 до 1,7 тыс. гривен или общественные работы на срок от 20 до 40 часов. За повторную травлю или буллинг группой лиц штраф составит уже от 1,7 до 3,4 тыс. гривен (9095 руб.).