Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски по ряду объектов в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам. Об этом 18 мая рассказал глава пресс-службы ведомства Артем Дехтяренко в комментарии «Сегодня»

«Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с привлечением спецподразделения ЦСО "А" проводят обыски в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам», — сообщил Дехтяренко.

Кличко «убежал» от обысков в его квартире – СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виталия Кличко. Позже выяснилось, что обыск ведется на два этажа ниже. Однако Кличко заявил, что его камера видеонаблюдения зафиксировала силовиков возле его двери. Поэтому мэр выразил сомнение, что силовики пришли в дом Кличко исключительно по другим делам.

Ранее Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в «Киевавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.