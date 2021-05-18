«В Украине зафиксировано 4095 новых случаев коронавируса по состоянию на 18 мая 2021 года. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника», — написал он.
По его словам, за минувшие сутки госпитализировали 999 человек; летальных случаев — 285; выздоровел 17 751 человек. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Полтавской (275), Запорожской (265) областях и в Киеве (425).
За все время пандемии на Украине заболели 2 160 094 человека, выздоровели 1 882 334, скончались 48 469.
За сутки было привито 17 232 украинца, а всего с начала вакцинации — 948 330 человек. Завершили вакцинацию 27 454 пациента.