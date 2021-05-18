Более 4 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook 18 мая

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк

По его словам, за минувшие сутки госпитализировали 999 человек; летальных случаев — 285; выздоровел 17 751 человек. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Полтавской (275), Запорожской (265) областях и в Киеве (425).

За все время пандемии на Украине заболели 2 160 094 человека, выздоровели 1 882 334, скончались 48 469.

За сутки было привито 17 232 украинца, а всего с начала вакцинации — 948 330 человек. Завершили вакцинацию 27 454 пациента.