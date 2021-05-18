Ежегодно от сверхурочной работы умирают сотни тысяч людей, а из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, картина может усугубиться. К таким неутешительным выводам пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ), сообщает Environment International 17 мая

Новая работа довела Данилко до проблем со здоровьем © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿ выяснили, что у людей, которые трудятся более 55 часов в неделю, повышается риск ишемической болезни сердца и инсульта по сравнению с людьми, работающими по стандартному графику — 35-40 часов в неделю.

Отмечается, что за 16 лет смертность от инсультов среди работников, которые перерабатывали сверх нормы, выросла на 19%, а от сердечных заболеваний — на 42%.

Также выяснилось, что в основном умирают мужчины (72%). Часто смерть наступала гораздо позже, иногда спустя несколько лет после напряженной долговременной работы.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа.

При этом ВОЗ отмечает, что пандемия коронавируса только усугубила проблему с увеличением рабочего времени. Из-за того что многие работники перешли на удаленный формат, граница между домом и офисом исчезла.