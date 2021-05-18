«Вопросы касались смены трех министров… Вместо министра экономики [Игоря] Петрашко предложили кандидатуру пана Любченко. Замечу: Любченко предлагается министром экономики — первый вице-премьер», — отметил депутат.
Он добавил, что если премьер-министр будет в командировке или на больничном, то фактически первый вице-премьер будет выполнять его обязанности.
Свою карьеру Любченко начал в 1999-2003 годах — он работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области. С 2003 по 2005 год он возглавлял налоговую администрацию Черкасской области, после чего стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.
В 2009-2011 годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации. Стал известен как человек Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка (друга президента, которого связывают со смотрящими на таможне). В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, а в 2015-м — претендовал на пост главы Государственной фискальной службы.
С 2015 года Любченко — первый вице-президент в ПАО «Украгрохимхолдинг». В апреле 2020 года был назначен главой Государственной налоговой службы. В апреле уволил Любченко с этой в связи с окончанием срока действия контракта и сразу же переназначил на тот же пост сроком на пять лет.