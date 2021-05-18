Правящая фракция «Слуга народа» предлагает главу Налоговой службы Украины Алексея Любченко кандидатом на пост первого вице-премьера. Об этом председатель фракции Давид Арахамия сообщил на брифинге 17 мая, передают Vesti.ua

Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика? Игоря] Петрашко предложили кандидатуру пана Любченко. Замечу: Любченко предлагается министром экономики — первый вице-премьер», — отметил депутат.

Он добавил, что если премьер-министр будет в командировке или на больничном, то фактически первый вице-премьер будет выполнять его обязанности.

Свою карьеру Любченко начал в 1999-2003 годах — он работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области. С 2003 по 2005 год он возглавлял налоговую администрацию Черкасской области, после чего стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

В 2009-2011 годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации. Стал известен как человек Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка (друга президента, которого связывают со смотрящими на таможне). В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, а в 2015-м — претендовал на пост главы Государственной фискальной службы.

С 2015 года Любченко — первый вице-президент в ПАО «Украгрохимхолдинг». В апреле 2020 года был назначен главой Государственной налоговой службы. В апреле уволил Любченко с этой в связи с окончанием срока действия контракта и сразу же переназначил на тот же пост сроком на пять лет.