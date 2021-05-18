Мэр Киева Виталий Кличко сомневается в том, что силовики пришли с обысками в соседнюю с ним квартиру, он полагает, что следственные действия связаны с давлением на столичные власти. Об этом 18 мая градоначальник написал в своем Telegram-канале

Кличко рассказал, что в семь утра он пошел на тренировку. В это время в подъезд зашла группа вооруженных правоохранителей, которая там находилась, пока он тренировался. СБУ проводит обыски двумя этажами ниже квартиры Кличко – СМИ © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«"Детективные" события вокруг городских властей разворачиваются все абсурднее!.. На мой вопрос, что происходит, они ответили, что пришли якобы в квартиру двумя этажами ниже моей. Якобы эта квартира сдается, и у них есть вопросы к арендаторам. Но… Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю», — написал он.

Мэр отметил, что «беспрецедентное давление на городскую власть продолжается», и напомнил свои слова о том, что такого не было даже во времена президента Виктора Януковича.

Ранее Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в «Киевавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.