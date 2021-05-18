Украинский город облюбовали огромные пауки

Украинский город Мелитополь Запорожской области атаковали пауки размером со спичечный коробок. Как пишет 18 мая РИА Мелитополь, укус этого паукообразного не опасен для взрослого человека, но может представлять угрозу для детей и аллергиков

Кличко «убежал» от обысков в его квартире – СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В списке симптомов — локальное покраснение и отек на месте укуса, кратковременное повышение температуры, резкое проявление сонливости, в исключительных случаях у жертвы паукообразного может наблюдаться рвота и затрудненное дыхание.

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Авторы издания подсказали горожанам и способы действия, если встреча с животным все же прошла неудачно. Рану стоит промыть, обработать антисептиком и охладить, принять препарат от аллергии и потреблять больше жидкости.