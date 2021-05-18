Украинский город облюбовали огромные пауки

СМИ предложило жителям города ознакомиться с признаками укуса паука, чтобы в случае чего понимать, что произошло и как следует действовать.
В списке симптомов — локальное покраснение и отек на месте укуса, кратковременное повышение температуры, резкое проявление сонливости, в исключительных случаях у жертвы паукообразного может наблюдаться рвота и затрудненное дыхание.
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Авторы издания подсказали горожанам и способы действия, если встреча с животным все же прошла неудачно. Рану стоит промыть, обработать антисептиком и охладить, принять препарат от аллергии и потреблять больше жидкости.