Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в дом к мэру Киева Виталию Кличко и проводят следственные действия в арендованной квартире двумя этажами ниже жилья столичного градоначальника. Об этом 18 мая сообщает PavlovskyNews в Telegram

«Обыски в доме, где живет Виталий Кличко, стали неожиданностью для него. Мэр Киева пригласил в гости журналистов и уточнил, что СБУ проводит следственные действия на два этажа ниже, где арендуется квартира», — говорится в сообщении.

Кличко рассказал, что сотрудники СБУ также стучались и в его квартиру, но там никого не было, так как он был на тренировке. Обыски у команды Виталия Кличко: политические репрессии или борьба между коррупционерами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также отмечается, что мэр Киева показал журналистам, как в его квартире делается ремонт, и предложил угоститься чаем.

В настоящее время в доме продолжаются следственные действия. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее украинские СМИ сообщили, что домой к Кличко пришли правоохранители. Отмечалось, что силовики с ним разминулись, поскольку Кличко ушел на утреннюю пробежку.

Кличко на прошлой неделе заявил о давлении на столичное руководство и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в «Киевавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.