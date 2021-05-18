После первой репетиции видео коллектива Go_A почти сразу набрало на YouTube около полумиллиона просмотров, в связи с чем букмекеры подняли страну на 9-е место, хотя до этого она занимала только 19-ю позицию.
В понедельник, 17 мая, в Нидерландах прошла генеральная репетиция международного песенного конкурса, во время которой у Украины, Мальты и Румынии произошли проблемы с наушниками.
Сайт escXtra, являющийся информационным партнером конкурса, написал, что «произошел небольшой казус — она (Екатерина Павленко, солистка Go_A. — Ред.) отстала от трека на несколько секунд».
Всем трем странам, столкнувшимся с техническими неполадками, разрешили выступить повторно и в этот раз, сообщил escXtra, украинская вокалистка спела «безупречно и вокально, и визуально».
Сразу после генерального прогона букмекеры сделали новые прогнозы, изменив положение Украины. На данный момент шансы на проход Go_A в финал оцениваются в третье место среди 16 конкурсантов, а вот среди победителей украинские представители заняли восьмое место.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ОТЛИЧАТЬ ПРАВДУ ОТ ФЕЙКОВ»: ЧТО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА УКРАИНА НА ОТКРЫТИИ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2021».
В этом году международный песенный конкурс будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Go_A выйдет на сцену «Евровидения» в первом полуфинале, то есть уже во вторник, под номером 15. Музыканты выступят с песней «Шум», написанной на основе украинской игры-веснянки «Зеленый шум».