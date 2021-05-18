Жительница Харькова вместе с детьми выбросили украинские паспорта после отказа в вылете в турецкий Стамбул. Соответствующее видео харьковчанка опубликовала в своем Instagram 17 мая

Украинский депутат предложил лишать гражданства владельцев российских паспортов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Из-за этого женщина выкинула в траву паспорт гражданки Украины.

«Украина, иди-ка ты в ж…пу. Пошла ты в ж…пу», — повторили перформанс двое детей, сопровождавшие мать, и также отправили в траву свои паспорта, судьба которых осталась неизвестной.

Конкретную причину, почему семье было отказано в вылете в Стамбул, харьковчанка не назвала.