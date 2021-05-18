По ее словам, они не смогли улететь в Турцию из-за «определенных причин украинского законодательства». Она также добавила, что им пришлось два раза по новой покупать билеты, но улететь все равно не удалось.
Из-за этого женщина выкинула в траву паспорт гражданки Украины.
«Украина, иди-ка ты в ж…пу. Пошла ты в ж…пу», — повторили перформанс двое детей, сопровождавшие мать, и также отправили в траву свои паспорта, судьба которых осталась неизвестной.
Конкретную причину, почему семье было отказано в вылете в Стамбул, харьковчанка не назвала.