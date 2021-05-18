Домой к мэру Киева Виталию Кличко пришли правоохранители. Об этом 18 мая сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники

Обыски у команды Виталия Кличко: политические репрессии или борьба между коррупционерами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также украинский журналист Юрий Бутусов сообщил у себя в Facebook, что принадлежность группы вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит.

При этом пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в эфире «Украины 24» заявила, что обыски в жилье мэра Киева на данный момент не проходят.

Ранее Кличко заявил о давлении на столичное руководство и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в «Киевавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.