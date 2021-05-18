На украинских АЗС исчезло топливо премиального качества — бензин А-95 и дизтопливо. Это стало ответом крупных операторов рынка на решение властей отрегулировать рынок. А именно на введенное правительством госрегулирование цен на топливо. Политолог Елена Дьяченко назвала это решение очередным гениальным ходом правительства

Глава фракции «Слуги народа» объяснил, зачем нужно госрегулирование цен на топливо © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Что они ни делают, не идут дела. Видно, в понедельник их…

Кабмин вчера вечером вынужден был сдать назад и заявить, что его неправильно поняли, и про наценки на дорогой бензин он вообще не говорил. Да, госуправление, которого мы еще не видели (возможно, потому, что его не существует).