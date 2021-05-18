После введения правительством 15 мая ручного регулирования розничных цен на топливо АЗС (надо полагать, большинство или все) прекратили продавать высокооктановые марки. Видимо, с рынком не посоветовались, и рынок ответил тем же. То есть приличные автомобили в Киеве (а может, и не только в Киеве) на приличных АЗС заправить сейчас нельзя. Даже правительственные, президентские и членов монокоалиции.
Что они ни делают, не идут дела. Видно, в понедельник их…
Кабмин вчера вечером вынужден был сдать назад и заявить, что его неправильно поняли, и про наценки на дорогой бензин он вообще не говорил. Да, госуправление, которого мы еще не видели (возможно, потому, что его не существует).