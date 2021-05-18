Попытка Кабмина Украины в ручном режиме регулировать цены на нефтепродукты вызвана необходимостью обеспечить спокойное прохождение посевной кампании. Об этом глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил на брифинге 17 мая, передают Vesti.ua

«Монопольный сговор»: в Офисе Зеленского знают причину снятия с продажи брендового горючего © CC0, Pixabay

По его словам, если бы три месяца назад Кабмин не ограничил цену, то природный газ стоил бы сейчас около 16 гривен (43 рублей) за куб. м.

Нардеп отметил, что после отключения «трубы Медведчука» Россия якобы начала давить на Белоруссию с целью прекращения поставок на Украину нефтепродуктов с Мозырского НПЗ. По его версии, таким образом на рынке буден создан искусственный дефицит.

«Последующее резкое повышение цен во время посевной кампании приведет к удорожанию аграрной продукции. Заправки как конечное звено этой цепочки просто реагируют на изменение ситуации на рынке. Поэтому государство временно вмешалось в этот процесс, чтобы пройти нормально посевную кампанию, так как цена нефтепродуктов является существенной частью себестоимости аграрной продукции. После этого все вернется в режим функционирования открытого рынка», — пояснил Арахамия.

Ранее ряд заправочных сетей объявили о прекращении продажи премиальных марок 95-го бензина и дизельного топлива. Причиной «топливного бунта» стало постановление Кабмина о госрегулировании цен на горючее, устанавливающее граничную маржу для АЗС от средней цены бензина и дизельного топлива.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, это постановление не касается премиального топлива, а распространяется на автомобильные бензины А-92 и А-95, а также дизельное топливо, которые включены в Перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость.