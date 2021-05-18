Кабинет министров Украины уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики. Об этом свидетельствуют распоряжения № 444-р и 445-р, опубликованные на правительственном портале 17 мая

Лучше поздно, чем никогда. На Украине назначили министра энергетики © скриншот видео ТСН Бойко и Зорина уволили «в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти"».

По норме закона, первый зам и заместители министра назначаются на должности и увольняются с них Кабмином по представлению премьера в соответствии с предложениями соответствующего министра. В случае увольнения министра первый зам и заместители также покидают посты.

Бойко был замглавы Минэнерго, а также временно возглавлял ведомство после увольнения бывшей врио Ольги Буславец в ноябре-декабре 2020 года и после того, как врио Юрия Витренко назначили главой НАК «Нафтогаз».

Зорин работал заместителем министра энергетики с 15 июля 2020 года.

Ранее Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины. Его кандидатуру поддержали 305 народных депутатов.