Отмечается, что исследователи под руководством Янь Чжэна определили диету, которая способна увеличить продолжительность жизни.
Так, во время эксперимента специалисты выяснили, что повышенное употребление красного мяса как минимум на половину порции в день коррелировало с увеличением вероятности летальности на 10%. В исследовании приняли участие около 28 тысяч мужчин и более 53 тысяч женщин из США.
В случае потребления только обработанного красного мяса (колбасы, ветчина, сосиски, мясные консервы) риск повышался.
По мнению ученых, в рационе следует ограничить красное мясо и увеличить потребление цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и ценных веществ, способствующих продолжительности жизни.
«Это исследование предполагает, что замена красного мяса (особенно обработанного) на здоровые альтернативы может способствовать долголетию», — отметили авторы исследования.