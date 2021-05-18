Ученые из Фуданьского и Гарвардского университетов выяснили, какие продукты нужно употреблять, чтобы прожить дольше. Об этом на днях сообщило издание Comments.ua

Диетолог назвала самый полезный молочный продукт © СС0, Pixabay Отмечается, что исследователи под руководством Янь Чжэна определили диету, которая способна увеличить продолжительность жизни.

Так, во время эксперимента специалисты выяснили, что повышенное употребление красного мяса как минимум на половину порции в день коррелировало с увеличением вероятности летальности на 10%. В исследовании приняли участие около 28 тысяч мужчин и более 53 тысяч женщин из США.

В случае потребления только обработанного красного мяса (колбасы, ветчина, сосиски, мясные консервы) риск повышался.

По мнению ученых, в рационе следует ограничить красное мясо и увеличить потребление цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и ценных веществ, способствующих продолжительности жизни.

«Это исследование предполагает, что замена красного мяса (особенно обработанного) на здоровые альтернативы может способствовать долголетию», — отметили авторы исследования.