В Вооруженных силах Украины есть разные люди. Кто-то пошел убивать по идеологическим соображениям, выставив над окопом черно-красный бандеровский флаг, а кто-то решил таким образом заработать деньги или сделать карьеру. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Родион Мирошник: Русские — одна из самых преследуемых наций в мире © Facebook, Родион Мирошник Денис Пушилин заявил, что республика после референдума 2014 года вынуждена отстаивать свое право на существование в борьбе с агрессией со стороны Киева, преодолевая сложности и преграды. При этом ДНР защищает русских и русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины.

Эксперт подчеркнул, что подавляющее большинство представителей Украины «не тащили в каратели под дулом автомата», они пришли туда сами, посчитав для себя это приемлемым.

По его мнению, кто-то стал заложником жизненных обстоятельств, но стрелять в соотечественников для них стало нормой.

«Поверьте, мы точно знаем, кто сидит в окопах напротив, как говорят в ЛНР, "за речкой". Мы знаем, кто командует, знаем, откуда их привозят, даже знаем, что они нюхают, пьют и курят. Среди них есть разные люди», — указал Мирошник.

Никакой другой, кроме гражданской, в Донбассе эту войну не считали и не считают, она началась внутри одной страны, среди граждан одной страны в стремлении заполучить власть и какие-то преимущества в этой стране, добавил дипломат.

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