Ранее Ермак заявил, что встречу президентов Украины и РФ нужно провести как можно быстрее, поскольку нужны «быстрые реакции». По его словам, процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано.
Эксперт подчеркнул, что, если бы Зеленский поручил организовать встречу главе МИД Дмитрию Кулебе, эта встреча была бы невозможна, поскольку Кулеба негативно относится к любым проявлениям отношений с Москвой.
«То, что Ермак занимается этим, это правильно. И правильно то, что Ермак сказал, что в Киеве нельзя проводить встречу. Путин просто не согласится приехать в Киев. Ермак сказал, что это некорректно. Я, зная подноготную, считаю, что некорректно приглашать Путина в Киев», — указал Вакаров.
Собеседник издания добавил, что, если бы Зеленский согласился приехать в Москву, это выглядело бы как его поклон перед Путиным, а если бы Путин приехал в Донбасс, это стало бы признанием региона де-факто российской территорией.
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