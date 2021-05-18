Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским практически реальна, поскольку украинский лидер поручил ее организацию главе своего Офиса Андрею Ермаку. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров

Эксперт подчеркнул, что, если бы Зеленский поручил организовать встречу главе МИД Дмитрию Кулебе, эта встреча была бы невозможна, поскольку Кулеба негативно относится к любым проявлениям отношений с Москвой.

«То, что Ермак занимается этим, это правильно. И правильно то, что Ермак сказал, что в Киеве нельзя проводить встречу. Путин просто не согласится приехать в Киев. Ермак сказал, что это некорректно. Я, зная подноготную, считаю, что некорректно приглашать Путина в Киев», — указал Вакаров.

Собеседник издания добавил, что, если бы Зеленский согласился приехать в Москву, это выглядело бы как его поклон перед Путиным, а если бы Путин приехал в Донбасс, это стало бы признанием региона де-факто российской территорией.

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