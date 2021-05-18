Ранее Зеленский предложил переписать соглашения минского образца, а также увеличить число участников переговоров «нормандского формата» с помощью привлечения США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что изменить Минские договоренности, не положив им конец, невозможно.
Эксперт считает, что этой ситуацией с радостью воспользуются некоторые силы внутри страны и за ее пределами, которым нужен непрекращающийся конфликт в Донбассе.
«Просто посмотрите социологию, где и сколько людей не воспринимают, например, особый статус Донбасса. Половина правого берега Днепра просто отвалится. Сразу же три-четыре области, а может быть, и больше», — указал Бизяев.
По его мнению, проблема не только в том, что эти регионы потребуют себе особый статус, но и в том, что они будут воспринимать особый статус Донбасса как личное поражение.
Собеседник издания добавил, что в той идеологии, в том кадровом составе и в тех смыслах, в которых проходят переговоры, решить проблему Донбасса невозможно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.