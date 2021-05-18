Буквальное выполнение Минских соглашений разорвет Украину изнутри, и вместо двух непризнанных республик можно получить пять или шесть. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев о ментальном конфликте "Русского мира" и "армии, мовы, виры" © Facebook, Руслан Бизяев Дмитрий Песков ответил, что изменить Минские договоренности, не положив им конец, невозможно.

Эксперт считает, что этой ситуацией с радостью воспользуются некоторые силы внутри страны и за ее пределами, которым нужен непрекращающийся конфликт в Донбассе.

«Просто посмотрите социологию, где и сколько людей не воспринимают, например, особый статус Донбасса. Половина правого берега Днепра просто отвалится. Сразу же три-четыре области, а может быть, и больше», — указал Бизяев.

По его мнению, проблема не только в том, что эти регионы потребуют себе особый статус, но и в том, что они будут воспринимать особый статус Донбасса как личное поражение.

Собеседник издания добавил, что в той идеологии, в том кадровом составе и в тех смыслах, в которых проходят переговоры, решить проблему Донбасса невозможно.

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