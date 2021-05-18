Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Российские маневры на украинско-российской границе, когда Россия смогла очень быстро собрать ударную группировку, заведомо быстрее, чем американцы и европейцы смогли бы перебросить войска на Украину, показали, что организация провокаций на украинском и белорусском направлении не имеет никакого смысла, пояснил эксперт.
«Вот это главное, что произошло за последнее время. И это то, что может способствовать, если будет транслировано Зеленскому в качестве указания по прекращению провокаций и о потенциальных договоренностях, что надо договариваться дальше», — констатировал Зубец.
Когда Россия создала новую реальность, такая встреча между Путиным и Зеленским стала вполне возможной, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.