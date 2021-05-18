Чтобы улучшить отношения между Москвой и Киевом, необходимо объяснить европейцам и американцам, что продолжение давления на Россию через Украину не имеет смысла. Об этом рассказал политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Олигархов на Украине хотят заставить платить за второй срок Зеленского © Youtube / Алексей Зубец Владимир Зеленский в видеообращении предложил Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

Российские маневры на украинско-российской границе, когда Россия смогла очень быстро собрать ударную группировку, заведомо быстрее, чем американцы и европейцы смогли бы перебросить войска на Украину, показали, что организация провокаций на украинском и белорусском направлении не имеет никакого смысла, пояснил эксперт.

«Вот это главное, что произошло за последнее время. И это то, что может способствовать, если будет транслировано Зеленскому в качестве указания по прекращению провокаций и о потенциальных договоренностях, что надо договариваться дальше», — констатировал Зубец.

Когда Россия создала новую реальность, такая встреча между Путиным и Зеленским стала вполне возможной, заключил собеседник издания.

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