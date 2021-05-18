Учения, которые Россия провела в конце апреля на границе с Украиной, создали новую реальность. Об этом рассказал политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Олигархов на Украине хотят заставить платить за второй срок Зеленского © Youtube / Алексей Зубец Владимир Зеленский в видеообращении предложил Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

Россия дала понять и президенту США Джо Байдену, и европейским лидерам, что она не допустит ползучего давления на Россию с использованием Украины и военного переворота в Белоруссии с потенциальным вводом польских войск на белорусскую территорию, подчеркнул эксперт.

«То есть готовность защищать красные линии, которые прочертило российское руководство, лишает наших стратегических партнеров шансов на продолжение давления по этим направлениям. Если шансов на успех давления нет, значит, надо договариваться. И почему бы в этой связи не встретиться?» — рассуждает Зубец.

До этих акций встреча Путина и Зеленского была крайне маловероятной, но когда Россия в лице президента, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова создали новую реальность, новые отношения и силы в Европе, такая встреча становится вполне возможной, заключил собеседник издания.

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