Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Эксперт также считает, что в принципе Зеленский готов обсуждать вопросы российско-украинских отношений, которые не касаются Донбасса (проблемы мигрантов, проблемы русскоязычного населения, преследования УПЦ и денацификация).
«Встреча в Москве, безусловно, пойдет на пользу российско-украинским отношениям, поможет стабилизировать внутреннюю ситуацию на Украине вот по этим темам. И для того чтобы дать Зеленскому шанс спасти лицо, говорят, что потенциально возможна встреча «нормандской четверки» в Москве, и тогда он как бы приедет не к Путину в гости, а на заседание «четверки», которая состоится в Москве. Ну и, соответственно, таким образом все будут довольны. Такой вариант вполне возможен», — рассуждает Зубец.
Зеленского могут заставить пойти на переговоры европейские партнеры в лице канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, так как недоговороспособность Зеленского раздражает не только людей в Москве, но и в Париже и Берлине, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.