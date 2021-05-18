Несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский показал себя недоговороспособным персонажем, российский лидер Владимир Путин продолжает проявлять терпение. Он будет ждать, пока Зеленский не согласится встретиться с ним на условиях Москвы. Об этом рассказал политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Олигархов на Украине хотят заставить платить за второй срок Зеленского © Youtube / Алексей Зубец

Эксперт также считает, что в принципе Зеленский готов обсуждать вопросы российско-украинских отношений, которые не касаются Донбасса (проблемы мигрантов, проблемы русскоязычного населения, преследования УПЦ и денацификация).

«Встреча в Москве, безусловно, пойдет на пользу российско-украинским отношениям, поможет стабилизировать внутреннюю ситуацию на Украине вот по этим темам. И для того чтобы дать Зеленскому шанс спасти лицо, говорят, что потенциально возможна встреча «нормандской четверки» в Москве, и тогда он как бы приедет не к Путину в гости, а на заседание «четверки», которая состоится в Москве. Ну и, соответственно, таким образом все будут довольны. Такой вариант вполне возможен», — рассуждает Зубец.

Зеленского могут заставить пойти на переговоры европейские партнеры в лице канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, так как недоговороспособность Зеленского раздражает не только людей в Москве, но и в Париже и Берлине, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.