Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Но потом Зеленский отыграл назад, сказав, что не важно, где состоится встреча, главное, чтобы она состоялась, и по факту это шаг назад, указал эксперт.
«Кроме того, надо понимать, что Зеленский, идя в президенты, обещал хоть на коленях стоять, поехать куда угодно, говорить с кем угодно для того, чтобы добиться освобождения пленных и так далее. То есть если он сегодня отказывается от встречи, то это потеря предвыборных позиций», — констатировал Зубец.
Кроме того, по его мнению, Зеленского могут заставить пойти на переговоры европейские партнеры в лице канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, так как недоговороспособность Зеленского раздражает не только людей в Москве, но и в Париже, и в Берлине.
Отказавшись от такой встречи, Зеленский попадает в очень слабую позицию и становится жертвой критики, учитывая, что на Украине вопрос мира является вторым по значимости после вопроса экономики, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.