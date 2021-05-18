Президент Украины Владимир Зеленский был не против встретиться с президентом России Владимиром Путины в Москве, против этого выступили сотрудники его администрации. Об этом рассказал политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Олигархов на Украине хотят заставить платить за второй срок Зеленского © Youtube / Алексей Зубец

Но потом Зеленский отыграл назад, сказав, что не важно, где состоится встреча, главное, чтобы она состоялась, и по факту это шаг назад, указал эксперт.

«Кроме того, надо понимать, что Зеленский, идя в президенты, обещал хоть на коленях стоять, поехать куда угодно, говорить с кем угодно для того, чтобы добиться освобождения пленных и так далее. То есть если он сегодня отказывается от встречи, то это потеря предвыборных позиций», — констатировал Зубец.

Кроме того, по его мнению, Зеленского могут заставить пойти на переговоры европейские партнеры в лице канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, так как недоговороспособность Зеленского раздражает не только людей в Москве, но и в Париже, и в Берлине.

Отказавшись от такой встречи, Зеленский попадает в очень слабую позицию и становится жертвой критики, учитывая, что на Украине вопрос мира является вторым по значимости после вопроса экономики, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.