Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Эксперт пояснил, что для демонстрации миролюбия с Зеленским могли бы встретиться вице-премьер Марат Хуснуллин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов или кто-нибудь из МИДа.
«У нас масса политиков-тяжеловесов. Пусть встретятся и обсуждают. Если они придут к каким-то результатам, тогда уже может и Путин встретиться с Зеленским подтвердить предварительно достигнутые результаты», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что Зеленскому встреча нужна только ради престижа и демонстрации для внутренней аудитории, что он мощный сильный политик, потому что его рейтинг упал.
Ни на какие уступки он не пойдет, потому что он несубъектен, управляется международными силами и выполняет те указания, которые приходят ему извне, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.