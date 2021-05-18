Если Москве нужны переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, просто для того чтобы продемонстрировать российское миролюбие, то для этого не нужна его встреча с Владимиром Путиным. Об этом рассказал член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что для демонстрации миролюбия с Зеленским могли бы встретиться вице-премьер Марат Хуснуллин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов или кто-нибудь из МИДа.

«У нас масса политиков-тяжеловесов. Пусть встретятся и обсуждают. Если они придут к каким-то результатам, тогда уже может и Путин встретиться с Зеленским подтвердить предварительно достигнутые результаты», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что Зеленскому встреча нужна только ради престижа и демонстрации для внутренней аудитории, что он мощный сильный политик, потому что его рейтинг упал.

Ни на какие уступки он не пойдет, потому что он несубъектен, управляется международными силами и выполняет те указания, которые приходят ему извне, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.