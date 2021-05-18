Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. Позднее Зеленский сказал, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Эксперт отметил, что финнам просто стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что внешняя политика Киева и Хельсинки — это как день и ночь.
«Мы развиваем стабильные дружеские отношения, основанные на добрососедстве и конструктивном сотрудничестве с Россией, а Украина ведет противоположную политику, разрушающую отношения. Это происходит уже давно», — указал Бекман.
По его словам, президенты Финляндии и России регулярно общаются по телефону, в этом никаких противоречий нет: это не значит, что они должны быть согласны во всем, в этом и смысл открытого диалога.
Что касается двусторонних отношений России и Украины, то Москва готова к любым дискуссиям, но Зеленскому надо вести себя соответствующе, а не выступать со странными предложениями о переговорах в Ватикане и выпускать видеообращения к Путину, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.