Финляндия в том числе в рамках Евросоюза помогает Украине и поддерживает ее суверенитет. Но Украина ведет себя как человек, который постоянно планирует самоубийство. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Эксперт отметил, что финнам просто стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что внешняя политика Киева и Хельсинки — это как день и ночь.

«Мы развиваем стабильные дружеские отношения, основанные на добрососедстве и конструктивном сотрудничестве с Россией, а Украина ведет противоположную политику, разрушающую отношения. Это происходит уже давно», — указал Бекман.

По его словам, президенты Финляндии и России регулярно общаются по телефону, в этом никаких противоречий нет: это не значит, что они должны быть согласны во всем, в этом и смысл открытого диалога.

Что касается двусторонних отношений России и Украины, то Москва готова к любым дискуссиям, но Зеленскому надо вести себя соответствующе, а не выступать со странными предложениями о переговорах в Ватикане и выпускать видеообращения к Путину, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.