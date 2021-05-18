Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. Позднее Зеленский сказал, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Эксперт отметил, что финнам просто стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что Хельсинки развивает стабильные дружеские отношения, основанные на добрососедстве и конструктивном сотрудничестве с Россией, а Украина ведет противоположную политику, разрушающую отношения.
«Я сейчас специально посмотрел, у нас об этом ничего не пишут. Но это происходит уже давно», — указал Бекман.
Финляндия в том числе в рамках Евросоюза помогает Украине и поддерживает ее суверенитет, но Украина ведет себя как человек, который постоянно планирует самоубийство, о чем свидетельствует любое заявление Зеленского, потому что никаких конструктивных предложений здесь нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.