В Финляндии вяло реагируют на информацию о вероятной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман о современных наследниках Гитлера и роли Маннергейма во Второй мировой войне © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Эксперт отметил, что финнам просто стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что Хельсинки развивает стабильные дружеские отношения, основанные на добрососедстве и конструктивном сотрудничестве с Россией, а Украина ведет противоположную политику, разрушающую отношения.

«Я сейчас специально посмотрел, у нас об этом ничего не пишут. Но это происходит уже давно», — указал Бекман.

Финляндия в том числе в рамках Евросоюза помогает Украине и поддерживает ее суверенитет, но Украина ведет себя как человек, который постоянно планирует самоубийство, о чем свидетельствует любое заявление Зеленского, потому что никаких конструктивных предложений здесь нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.