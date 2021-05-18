Президент Украины Владимир Зеленский стремится заменить содержание возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным местом, что однажды уже сыграло ему на руку во время предвыборных дебатов. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: Деолигархизация Украины — это грязная история, которую прикрывают светлыми лозунгами © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт напомнил, что Порошенко тянул Зеленского на дебаты перед вторым туром и был уверен в своей победе, а он действительно был подготовлен лучше Зеленского по содержанию, но не по форме и тянул его на телевизор, а Зеленский настоял на дебатах на стадионе.

«Зеленский выждал, и, поскольку прямо отказываться ему не с руки, чтобы поддерживать свою репутацию, и так уже слабеющую, готового к переговорам лидера, продолжил, игнорируя содержательную часть о том, что встречаться с Путиным нужно по повестке дня, а не по Донбассу, говорить о встрече с Путиным, только обсуждая место», — указал Рудяков.

Политолог добавил, что Зеленский не будет отказываться от стратегической позиции Украины, которая со своей стороны всегда делает что-то, что против конструктивного пути, а обвиняет в этом Москву, и это срабатывает на общем международном фоне.

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