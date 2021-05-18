Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. Позднее Зеленский сказал, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Эксперт напомнил, что Порошенко тянул Зеленского на дебаты перед вторым туром и был уверен в своей победе, а он действительно был подготовлен лучше Зеленского по содержанию, но не по форме и тянул его на телевизор, а Зеленский настоял на дебатах на стадионе.
«Зеленский выждал, и, поскольку прямо отказываться ему не с руки, чтобы поддерживать свою репутацию, и так уже слабеющую, готового к переговорам лидера, продолжил, игнорируя содержательную часть о том, что встречаться с Путиным нужно по повестке дня, а не по Донбассу, говорить о встрече с Путиным, только обсуждая место», — указал Рудяков.
Политолог добавил, что Зеленский не будет отказываться от стратегической позиции Украины, которая со своей стороны всегда делает что-то, что против конструктивного пути, а обвиняет в этом Москву, и это срабатывает на общем международном фоне.
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