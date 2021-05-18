Сегодня партия «зеленых» в опросах общественного мнения вырвалась на первое место (27%), опередив ХДС/ХСС (21%), хотя со времени своего создания она всегда была на вторых ролях в сравнении с ХДС/ХСС и СДПГ, которые попеременно сменяли друг друга у власти в послевоенной Германии.
Эксперт пояснил, что сегодня немецкий народ зомбировали идеологией либеральных ценностей, запретом на альтернативные точки зрения, страхом перед «диктаторами» и «тоталитаризмом», к тому же немцы нашли для себя новую идеологию, которую они могут сделать своей новой немецкой идеей, которую они давно искали.
«Это зеленая экологическая экономика, права человека и высшая мораль. В общем, растет новая нетолерантная идеология, которой начинают сочувствовать все более и более молодых людей. Эта идеология зажигательная. Для этих людей Меркель начинает олицетворять «отстой», от которого они хотят уйти. Они хотят чего-то нового», — констатировал Рар.
В этой идеологии «зеленых» многие из нового поколения и видят прогресс, и немцы хотели бы распространить эту модель на другие культуры, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.