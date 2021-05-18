Та Германия, с которой мы сегодня сталкиваемся, абсолютно не похожа на ту Германию, которая существовала еще 20-30 лет тому назад. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар о новом поколении, для которого Меркель — уже "отстой" © РИА Новости, Михаил Климентьев

Эксперт пояснил, что сегодня немецкий народ зомбировали идеологией либеральных ценностей, запретом на альтернативные точки зрения, страхом перед «диктаторами» и «тоталитаризмом», к тому же немцы нашли для себя новую идеологию, которую они могут сделать своей новой немецкой идеей, которую они давно искали.

«Это зеленая экологическая экономика, права человека и высшая мораль. В общем, растет новая нетолерантная идеология, которой начинают сочувствовать все более и более молодых людей. Эта идеология зажигательная. Для этих людей Меркель начинает олицетворять «отстой», от которого они хотят уйти. Они хотят чего-то нового», — констатировал Рар.

В этой идеологии «зеленых» многие из нового поколения и видят прогресс, и немцы хотели бы распространить эту модель на другие культуры, заключил собеседник издания.

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