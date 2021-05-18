В Германии пришло новое поколение, для которого Вторая мировая война уже не играет никакой роли. Оно ищет для Германии и Европы какую-то новую великую идею. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар о новом поколении, для которого Меркель — уже "отстой" © РИА Новости, Михаил Климентьев

Эксперт пояснил, что эта новая идеология для Германии и Европы строится на экологической экономике, правах человека и высшей морали.

«В общем, растет новая нетолерантная идеология, которой начинают сочувствовать все более и более молодых людей. Эта идеология зажигательная. Для этих людей Меркель начинает олицетворять «отстой», от которого они хотят уйти. Они хотят чего-то нового. Вот в этой идеологии зеленых многие из нового поколения и видят прогресс. Она для них привлекательная. Отсюда и такие высокие рейтинги», — пояснил Рар.

Собеседник издания добавил, что немцы влюблены в свою либеральную систему и считают, что немецкая модель должна быть экспортирована и на другие континенты, и в другие политические культуры.

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