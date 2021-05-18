Сегодня партия «зеленых» в опросах общественного мнения вырвалась на первое место (27%), опередив ХДС/ХСС (21%), хотя со времени своего создания она всегда была на вторых ролях в сравнении с ХДС/ХСС и СДПГ, которые попеременно сменяли друг друга у власти в послевоенной Германии.
Эксперт пояснил, что эта новая идеология для Германии и Европы строится на экологической экономике, правах человека и высшей морали.
«В общем, растет новая нетолерантная идеология, которой начинают сочувствовать все более и более молодых людей. Эта идеология зажигательная. Для этих людей Меркель начинает олицетворять «отстой», от которого они хотят уйти. Они хотят чего-то нового. Вот в этой идеологии зеленых многие из нового поколения и видят прогресс. Она для них привлекательная. Отсюда и такие высокие рейтинги», — пояснил Рар.
Собеседник издания добавил, что немцы влюблены в свою либеральную систему и считают, что немецкая модель должна быть экспортирована и на другие континенты, и в другие политические культуры.
Полностью интервью можно прочитать здесь.