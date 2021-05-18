Когда в Донецке ты слышишь утреннюю канонаду, ты понимаешь, что Донбассу противостоят самые настоящие террористы, которые используют методы государственного террора. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Как я в Донецке вел ночные беседы с артиллерийскими снарядами © РИА Новости, Нина Зотина Денис Пушилин заявил, что республика после референдума 2014 года вынуждена отстаивать свое право на существование в борьбе с агрессией со стороны Киева, преодолевая сложности и преграды. При этом ДНР защищает русских и русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины.

«И когда ты слышишь эту ночную канонаду, то ты понимаешь, что эти люди стреляют не просто для того, чтобы кого-то убить, но и для того, чтобы такие люди, как ты, лежали, не спали и боялись. Это же террор в классическом, античном понимании этого слова, которое переводится с латинского как ужас. Они хотят, чтобы тебя обуял ужас. У меня даже во время канонады родилась идея написать небольшую статью, название которой должно звучать как «Ночные беседы политолога с артиллерийскими снарядами»», — поделился своими впечатлениями эксперт.

В то же время, по его словам, Донецк живет как обычный российский город, и если бы вы сделали фотографии в Донецке и сказали друзьям, что ездили в Курск или Белгород, никто бы и не подумал, что вы жили не в этих городах, а в прифронтовом Донецке.

«Третья вещь, которую я понял, — это то, что мы противостоим людям, которые являются чудовищным злом, буквально обуянным дьяволом и бесами и реализующим политику государственного терроризма. Именно этим обстоятельством объясняются особые меры безопасности. Они четко дают понять, что нужно опасаться того, что кто-то захочет взорвать зал. И этого действительно нужно опасаться, поэтому меня на встрече с Пушилиным проверяли больше, чем на встрече с Путиным. К этому все относятся с пониманием. С вопросами безопасности в Донецке всё очень строго», — подчеркнул Марков.

Собеседник издания добавил, что Россия понимает, что несет ответственность за жителей Донбасса, и дончане это тоже понимают и уверены в том, что Россия их ни за что не бросит.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.