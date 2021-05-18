Сейчас стало высказываться мнение, что в связи с обострением в Донбассе внешние силы будут пытаться разжечь и приднестровский конфликт, поскольку у России в этом регионе меньше пространства для маневра.
Эксперт пояснил, что конфликт подразумевает противостояние не только среди политического класса, но и среди населения, но никакого противостояния правого и левого берега Днестра нет, поскольку жители ПМР и республики Молдова поддерживают родственные связи, выстраивают семьи, занимаются бизнесом.
«Мы очень хорошо помним войну, которая была в начале 90-х годов, и тогда Россия снова протянула нам руку помощи. Миротворческий контингент, который находится на берегах Днестра, позволяет нам с уверенностью утверждать, что именно благодаря России за все это время не было сделано ни одного выстрела, и конфликт был исчерпан», — указал Тулянцев.
Собеседник издания выразил надежду, что на Украине тоже воцарится мир, ситуация будет улажена, и эта проблема не коснется Молдавии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.