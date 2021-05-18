Понятно, что при большом желании можно разжечь любой конфликт, но само по себе возобновление приднестровского конфликта начаться не может. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Власть в Молдавии по-прежнему узурпирована «коллективным Плахотнюком» © Facebook, Игорь Тулянцев

Эксперт пояснил, что конфликт подразумевает противостояние не только среди политического класса, но и среди населения, но никакого противостояния правого и левого берега Днестра нет, поскольку жители ПМР и республики Молдова поддерживают родственные связи, выстраивают семьи, занимаются бизнесом.

«Мы очень хорошо помним войну, которая была в начале 90-х годов, и тогда Россия снова протянула нам руку помощи. Миротворческий контингент, который находится на берегах Днестра, позволяет нам с уверенностью утверждать, что именно благодаря России за все это время не было сделано ни одного выстрела, и конфликт был исчерпан», — указал Тулянцев.

Собеседник издания выразил надежду, что на Украине тоже воцарится мир, ситуация будет улажена, и эта проблема не коснется Молдавии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.