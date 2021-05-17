Доктор-натуропат с Украины Елена Павлова назвала топ-5 причин постоянной усталости и рассказала, как бороться с этим затягивающим состоянием. Ее рекомендации 17 мая привело агентство «РБК-Украина»

Специалист предложила для начала разобраться с причинами постоянной усталости, чтобы, устранив присутствующие у вас, наладить не только свое настроение, но и режим дня.

Самое первое, что нужно сделать, считает Павлова, это выяснить, происходят ли в вашей крови скачки сахара. Это чаще всего свойственно людям, страдающим перееданием и при излишках углеводов в пище.

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Далее — токсины, их нормализация также положительно скажется не только в деле борьбы с усталостью, но и в целом оздоровит тело.

Посоветовала специалист обратить внимание на сон — если человек не высыпается или ложится после полуночи, то уровень серотонина снижается и, как следствие, падает удовлетворенность жизнью, а простые бытовые дела требуют все больше усилий.

Наконец, недостаток витаминов D, группы В, йода и магния также чреват потерей бодрости и боевого духа. Ситуацию в этом случае может усугублять пристрастие к кофе, который дает ложное ощущение прилива сил.