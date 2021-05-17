«В первую очередь, они связаны с пакетами международной помощи — так называемый макрофин и транш МВФ», — сказал политик.
Он уточнил, что эти законы должны быть приняты парламентом до 5-6 июня, когда заканчивается пленарная неделя.
В частности, это законопроекты № 3711-д, № 5068, № 5069 об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование.
В данный момент за неверные данные в своих декларациях чиновники и политики могут быть наказаны только ограничением свободы, при этом иностранные кредиторы требуют усилить наказание до лишения свободы.
Также будет рассмотрена новая редакция закона № 5459 о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Данный документ касается ряда финансовых вопросов, связанных с НАБУ, уточнил Корниенко.
Обсуждение вопроса о назначении внеочередного заседания Рады состоится вечером 17 мая на заседании фракции «Слуга народа».