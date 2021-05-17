Дополнительное внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины могут провести 20 мая, на нем рассмотрят законы, необходимые для разблокирования кредитов МВФ для страны, сказал председатель партии Александр Корниенко 17 мая на брифинге в Раде

«В первую очередь, они связаны с пакетами международной помощи — так называемый макрофин и транш МВФ», — сказал политик.

Деньги МВФ для Украины. Что мешает «большему прогрессу» с Фондом © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

В частности, это законопроекты № 3711-д, № 5068, № 5069 об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование.

В данный момент за неверные данные в своих декларациях чиновники и политики могут быть наказаны только ограничением свободы, при этом иностранные кредиторы требуют усилить наказание до лишения свободы.

Также будет рассмотрена новая редакция закона № 5459 о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Данный документ касается ряда финансовых вопросов, связанных с НАБУ, уточнил Корниенко.

Обсуждение вопроса о назначении внеочередного заседания Рады состоится вечером 17 мая на заседании фракции «Слуга народа».