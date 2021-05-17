Нынешние необычно высокие цены на газ в ЕС стимулируют трейдеров продавать газ в ущерб закачке в хранилища для подготовки к предстоящей зиме, говорится в комментарии «Газпрома» к производственной статистике

Как отмечается, это общеевропейская статистика, актуальная и для Украины.

Заполнение украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) началось только 30 апреля, за прошедшие с того момента две с половиной недели запасы голубого топлива увеличились лишь на 0,12 млрд куб. м.

Украина открыла новый фронт против России. На этот раз газовый © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Стоимость газа на европейских биржах к концу торгового дня 17 мая достигала $341 за тысячу кубометров, что на $2 выше стоимости самого дорогого зимнего контракта ($339), отмечает «Интерфакс».