Как отмечается, это общеевропейская статистика, актуальная и для Украины.  

Заполнение украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) началось только 30 апреля, за прошедшие с того момента две с половиной недели запасы голубого топлива увеличились лишь на 0,12 млрд куб. м.

Украина открыла новый фронт против России. На этот раз газовый
Украина открыла новый фронт против России. На этот раз газовый
© Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko
Для восполнения объема, отобранного за прошедший отопительный сезон, необходимы 13,2 млрд куб. м.

Стоимость газа на европейских биржах к концу торгового дня 17 мая достигала $341 за тысячу кубометров, что на $2 выше стоимости самого дорогого зимнего контракта ($339), отмечает «Интерфакс». 