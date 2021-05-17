Как отмечается, это общеевропейская статистика, актуальная и для Украины.
Заполнение украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) началось только 30 апреля, за прошедшие с того момента две с половиной недели запасы голубого топлива увеличились лишь на 0,12 млрд куб. м.
Для восполнения объема, отобранного за прошедший отопительный сезон, необходимы 13,2 млрд куб. м.
Стоимость газа на европейских биржах к концу торгового дня 17 мая достигала $341 за тысячу кубометров, что на $2 выше стоимости самого дорогого зимнего контракта ($339), отмечает «Интерфакс».