Певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с украинской исполнительницей Ани Лорак, 16 мая умилил пользователей Instagram снимком своего старшего сына, заявив, что мальчик теперь поет

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«Ну все! Запел», — лаконично подписал кадр его отец.

«Ждем дуэт с папкой», «Лазарев 2.0», «А можно нам тоже послушать???», «Новый кандидат на "Евровидение"», — написали комментаторы.

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В том, что у него родился сын Никита, Сергей Лазарев признался в конце 2016 года, хотя мальчик появился на свет в 2014-м. Тогда же исполнитель рассказал и о дочери Анне, родившейся в 2018-м. Артист не скрывает, что его детей выносили две разные суррогатные матери, несмотря на то что биологическая мать у них одна, но ее имя артист не называет.