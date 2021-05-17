Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, место нахождения которого неизвестно, мог писать видеообращение под воздействием наркотиков. Такое мнение 17 мая выразил адвокат Чауса Ростислав Кравец в комментарии телеканалу «НАШ», который он обнародовал в Facebook

В частности, Кравец убежден, что видео Чаус записывал под давлением.

«Появление такого видеообращения значит, что Чаус не на свободе. Его контролируют некие лица, и, скорее всего, история с причастностью к его похищению из Молдовы украинских спецслужб подтверждается. Во-первых, видно, что Чаус читает свое обращение по бумажке. Если человек говорит от себя, он будет заикаться, проявлять какую-то мимику. А здесь Чаус сидит ровно и просто зачитывает текст», — отметил Кравец.

Похищение судьи Чауса: Киев отрицает свою очевидную причастность к резонансному происшествию © ТСН

Адвокат также выразил мнение, что операция с Чаусом могла быть запланирована к концу второй каденции правления Владимира Зеленского.

Он отметил, что «кто-то активно намекает Порошенко» о том, что Чаус располагает некоторыми данными, которые могут отрицательно на нем отразиться, а «Чауса используют как инструмент».

В 2016 году Чаус был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов. По данным следствия, он требовал деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Бывшего судью объявили в национальный и международный розыск. На Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

3 апреля Кравец со ссылкой на жену Чауса заявил, что бывшего судью похитили в Молдавии. Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали на Украину.

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В понедельник Чаус, который исчез в начале апреля, записал видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Бывший судья рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует.

Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что Чауса удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того, она убеждена, что Чаус находится не в Молдавии, а на Украине.