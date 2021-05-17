На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр культуры Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие украинские деятели.
Этот объект называется «местом для размышлений» и представляет 11-метровую конструкцию из дерева в виде книги с разными текстами молитв и узорами, которые повторяют роспись древних синагог на Западной Украине, разрушенных во время Великой Отечественной войны.
Благодаря специальным механизмам эта деревянная книга может открываться и закрываться. Посетители смогут увидеть памятник ежедневно.
Также сообщается, что создание символической синагоги в Бабьем Яру вызывало множество споров, в частности, против нее выступала еврейская община. Там считают, что строительство этого памятника на территории старинного православного кладбища приведет к конфликту между верующими разных конфессий.
В Бабьем Яру во время Великой Отечественной войны были убиты тысячи военнопленных и мирных граждан, среди которых были евреи, украинцы, русские и белорусы.
За 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли более 33 тысяч евреев. Общее количество жертв составило от 70 до 200 тысяч человек.