На территории киевского мемориала Холокоста «Бабий Яр» была презентована символическая синагога в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, сообщает hromadske.ua.

На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр культуры Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие украинские деятели.

Этот объект называется «местом для размышлений» и представляет 11-метровую конструкцию из дерева в виде книги с разными текстами молитв и узорами, которые повторяют роспись древних синагог на Западной Украине, разрушенных во время Великой Отечественной войны.

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Также сообщается, что создание символической синагоги в Бабьем Яру вызывало множество споров, в частности, против нее выступала еврейская община. Там считают, что строительство этого памятника на территории старинного православного кладбища приведет к конфликту между верующими разных конфессий.

В Бабьем Яру во время Великой Отечественной войны были убиты тысячи военнопленных и мирных граждан, среди которых были евреи, украинцы, русские и белорусы.

За 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли более 33 тысяч евреев. Общее количество жертв составило от 70 до 200 тысяч человек.