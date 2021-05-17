На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр культуры Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие украинские деятели.

Этот объект называется «местом для размышлений» и представляет 11-метровую конструкцию из дерева в виде книги с разными текстами молитв и узорами, которые повторяют роспись древних синагог на Западной Украине, разрушенных во время Великой Отечественной войны.

Львовскому студенту суд вынес приговор за то, что он облил краской памятник Бандере
Львовскому студенту суд вынес приговор за то, что он облил краской памятник Бандере
© РИА Новости, Мирослав Лужецкий / Перейти в фотобанк
Благодаря специальным механизмам эта деревянная книга может открываться и закрываться. Посетители смогут увидеть памятник ежедневно.

Также сообщается, что создание символической синагоги в Бабьем Яру вызывало множество споров, в частности, против нее выступала еврейская община. Там считают, что строительство этого памятника на территории старинного православного кладбища приведет к конфликту между верующими разных конфессий.

В Бабьем Яру во время Великой Отечественной войны были убиты тысячи военнопленных и мирных граждан, среди которых были евреи, украинцы, русские и белорусы.

За 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли более 33 тысяч евреев. Общее количество жертв составило от 70 до 200 тысяч человек.