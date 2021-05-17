Министерству обороны РФ и Министерству иностранных дел РФ поручается провести переговоры с таджикской стороной по данному вопросу.
«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», — сказано в документе.
Там также отмечается, что общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России.
Координировать совместные действия войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет главком ВКС РФ.
Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Российской Федерации.
Управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.