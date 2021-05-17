Создатели Генерального плана Киева пришли к выводу о том, что уровень пассажирской загрузки столичного метрополитена является самым высоким в Европе. Об этом сообщает kiev.sq

Сообщается, что в Киевском метрополитене на одну станцию приходится 56,7 тысячи человек, несмотря на то что протяженность линий киевского метро относительно небольшая. В других городах Европы приходится не более 20 тысяч человек на одну станцию.

В Киеве «заминировали» станции метро и ТЦ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что за последние 6 лет в Киеве не было открыто ни одной новой станции метро.

В Москве в 2020 году ввели в эксплуатацию 17,93 километра линий и открыли 7 новых станций метро.

Общая протяжённость линий Московского метрополитена составляет 466,8 км, а число станций — 275.