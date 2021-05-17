Сообщается, что в Киевском метрополитене на одну станцию приходится 56,7 тысячи человек, несмотря на то что протяженность линий киевского метро относительно небольшая. В других городах Европы приходится не более 20 тысяч человек на одну станцию.
В сообщении создателей Генерального плана отмечается дальнейшее развитие Киевского метрополитена, строительство Подольско-Выгуровской линии и обязательное развитие существующих линий. Также предполагается строительство новых пересадочных станций, так как имеющиеся на настоящий момент уже перегружены.
Ранее сообщалось, что за последние 6 лет в Киеве не было открыто ни одной новой станции метро.
В Москве в 2020 году ввели в эксплуатацию 17,93 километра линий и открыли 7 новых станций метро.
Общая протяжённость линий Московского метрополитена составляет 466,8 км, а число станций — 275.